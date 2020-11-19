Установки, которые детям прививают родители, помогают им в течение всей жизни. Одним из важных навыков для малышей будет умение проигрывать. Именно поэтому родителям нужно помочь ребенку его усвоить.

Не сравнивайте реакцию ребенка с реакциями других детей

Не стыдите ребенка за то, что он по-своему реагирует на неудачные обстоятельства. Отношение к проигрышу зависит еще и от темперамента, который дается человеку при рождении. Об этом сообщил в своем блоге Дмитрий Карпачев.

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Ребенок не выбирает родиться флегматиком или меланхоликом. А реакции людей с такими типами характера заметно отличаются. Флегматик спокойно воспримет неудачу, меланхолик будет горько плакать, сангвиник махнет рукой, а у холерика будет бешенство.

Учитывайте возраст

Если 5-летний ребенок плачет из-за проигрыша – это нормально и ожидаемо. В 9 лет такая реакция должна вам подсказать, что-то здесь не то – ребенок эмоционально нестабилен. Надо разбираться в причине, например, переутомление, стресс.

Подросток может плакать от крайне травматической ситуации. Если, по мнению родителей, она таковой не является, нужно понять, почему возник такой эмоциональный отклик. Возможно, вы чего-то не знаете.

Не перекладывайте ответственность на внешние факторы

Родители иногда обвиняют учителей за плохие оценки детей. Это неудивительно, ведь они видят, сколько времени и сил уходит на учебу, а результата нет.

Однако это не всегда корень проблемы. Может быть, что ребенку необходима помощь родителей или репетитора, чтобы лучше понять программу.



Помощь ребенку / Фото Trillium Lakelands District School Board

Не защищает от неприятностей, а учите с ними справляться

Ребенок носится по квартире и вот-вот стукнет об острый край тумбы. Вы, как отец с опытом, можете предвидеть и вовремя подхватить его на руки, чтобы не упал. Но гораздо полезнее сделать так, чтобы малыш сам понимал, что бегать у мебели опасно.

Вы не всегда будете рядом, не сможете подхватить, поддержать и отвести угрозу. Надо, чтобы ребенок научился предвидеть потенциальную опасность и училась ее обходить.

Любите ребенка, если он проиграл

Неправильная позиция, когда родители меняют свое отношение к ребенку, который потерпел неудачу. Вроде и не ругают, но одновременно отстраняются, демонстрируют свое разочарование.

Сколько боли они приносят ребенку таким отношением. Это так обидно – проиграть и к тому же получить осуждение от близких. Должно быть наоборот. Если ваш ребенок не стал лучше, то у него должна быть двойная порция любви и внимания.

Не заставляйте сдерживать эмоции

Учить самоконтроля, показывать на собственном примере – да. Но не заставлять. Если ребенок настолько раздражена, что хочет поплакать – не запрещайте и не стыдите за проявление чувств. Будьте рядом с носовым платком и вкусной конфетой.



Поддержите ребенка / Фото Souper Bowls of Hope

Дайте возможность почувствовать опыт разочарования и сделать выводы

Обсудите с ребенком, что случилось, поставьте ему несколько вопросов:

почему так получилось;

что можно было сделать, чтобы не проиграть;

что ребенок хочет сделать сейчас.

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Если малыш в силу возраста не сможет ответить на эти вопросы, подскажите ему варианты. Потом вместе выработайте план действий, чтобы в следующий раз точно одержать победу.