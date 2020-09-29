В детстве каждая неудача или ошибка воспринимается как трагедия, а потому родителям стоит научиться правильно оказывать поддержку малышам, чтобы они росли самостоятельными и уверенными в себе людьми. Как это сделать – узнавайте в материале.

Когда дети начинают развиваться, пробуют делать все сами или идут в школу, они все равно сталкиваются с ошибками. И здесь важно правильно поддержать отпрыска, чтобы у ребенка не заложилась мысль, что он ничего не может делать самостоятельно. Поэтому детские психологи советуют объяснять малышам, что неудачи случаются и помогают даже взрослым увидеть, где стоит внести коррективы, передает 24 канал.

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Также родителям нужно давать возможность сделать эти ошибки и не торопиться брать на себя всю работу. В неопределенности и поисках решения проблемы у ребенка формируется самостоятельность. Кроме этого, психологи отмечают, что когда ребенок не будет бояться ошибок, он научится мыслить нестандартно, будет формировать более широкий взгляд на мир.

В то же время если мама или папа поторопятся исправить ошибку ребенка самостоятельно, во взрослой жизни он всегда будет искать кого-то, кто его так же будет страховать. Без такого человека рядом они будут чувствовать себя беспомощными и не смогут брать на себя какую-то ответственность. Также психологи рассказали, что люди, которых с детства так тщательно опекают родители, обычно думают шаблонно, не имеют гибкого мышления и не стремятся развиваться.

Как лишить ребенка страха перед ошибками

Все познается на примере

В воспитании ребенка важно не только доносить ему информацию, но и на собственном примере показывать его действенность. Поэтому родителям нужно признавать свои ошибки перед ребенком. Например, не угадав имя персонажа сказки, скажите: "Да, ты был прав. Я напрочь забыла об этом". Также можно вспомнить пример из детства, когда вы ошибались и увидели, что были не правы. Вспомните и чувство смущения или злости, которые переживали тогда.

В таком случае взрослые не теряют авторитета в глазах ребенка. Наоборот, они на собственном примере доказывают: делать ошибки – нормально и не страшно.

Мотивируйте ребенка рассказывать об ошибках, допущенных им ранее, о своих чувствах по этому поводу. Спросите, что бы он делал по-другому, если бы снова попал в такую же ситуацию.

Мотивируйте ребенка воспоминаниями

Стоит вспоминать уже добытые достижения и мотивировать ребенка на новые свершения. Например: "помнишь, как ты учился играть в футбол? У тебя иногда не получалось, но ты не сдавался" или "Помнишь, как ты учился играть на гитаре? Сначала тебе было трудно выучить даже несколько аккордов, а теперь ты легко играешь сложные мелодии". Уже добытый успех является отличным вдохновением, чтобы развиваться и делать все меньше ошибок.

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Ищите примеры у великих людей

Чтобы ребенок не воспринимал ошибки как трагедию, стоит давать ему и другие примеры. Найдите реальные истории великих людей, которые также допускали ошибки. Или же можно обратить внимание на любимых персонажей сказок или мультфильмов. Тогда ребенок будет видеть, что другие люди также совершают ошибки и исправляют их.

К примеру, баскетболист Майкл Джордан говорил: "За свою спортивную карьеру я промахнулся 9 000 раз и проиграл более 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать решающий бросок, и я не смог попасть. Я терпел неудачу за неудачей, и именно это привело меня к успеху". И таких историй множество в мировой истории.

Главное, что родителям нужно сделать в ранние годы жизни ребенка: показать, что ошибки – это всего лишь этап к какому-то успеху. И только тогда, когда человек упорно идет к своей мечте, она сбывается. Со временем вы увидите, как ребенок эффективнее решает проблемы, больше прислушивается к конструктивной критике и адекватно воспринимает поражение.