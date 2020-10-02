Сергей Притула много читает и часто делится подборками со своими фанатами. Сын Дмитрий не отстает от звездного отца, ведь также любит литературу.

И это в эпоху тотальной диджитализации, когда дети пропадают в телефонах, а не в библиотеках. Как Сергей Притула приучил сына к книгам – сообщили на Новом канале.

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По его словам, нет лучшей мотивации, чем пример родителей. Дети с детства повторяют поведение взрослых. Если ребенок видит маму и папу с книгой в руках, для нее это не является чем диким. Она понимает: родители читают, значит, это норма жизни.

В таком случае, когда ты говоришь: "Смотри, я тебе такую ​​хорошую книгу купил, возьми, почитай", у ребенка нет отторжения. Если же она целыми днями видит родителей в гаджетов, то и сама сидит в них. Когда даешь ей книгу, она не понимает, для чего это. Ты не читаешь, то почему я должен читать,

– рассказал Притула.

"У отца была очень большая библиотека. Когда мы проходили какие-то темы на уроках истории, я приходил домой и искал художественную литературу, соответствующую тому периоду", – вспомнил Притула.



Сергей Притула с сыном / Фото Новый канал

Он сообщил, что в 5 лет прочитал "Спартак", потому что перед тем посмотрел фильм о Риме, легионеров, войны с варварами. Его это захватило и начал искать, какая книга есть дома на эту тему - нашел "Спартак".