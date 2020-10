Дети обожают есть сладкое и соленое настолько, что могли бы постоянно питаться одними конфетами и другой бесполезной пищей. Однако таким вкусовым предпочтениям есть научное объяснение.

Исследование показало, что дети биологически склонны отдавать предпочтение сладкому вкусу еще до рождения. Об этом сообщило издание Motherly.

Сахар – это простая энергия, в которой нуждаются дети. А также доминирующий вкусовой сигнал грудного молока.

Картофель фри, хот-доги и другие соленые вещи

Дети предпочитают более высокую концентрацию соли, чем взрослые. Этому также есть объяснение – соленый привкус признак протеина.

Дети не любят овощи

"В природе горький вкус часто имеют ядовитые растения. Поэтому эволюционно обоснованно избегать такой пищи. Это способствовало выживанию", – пояснила ученый, эксперт по вопросам ощущений и эмоций и автор книги "Why you eat what you eat" Рейчел Герц.



Дети не любят овощи / Фото Healthline

На выбор малыша влияет не только вкус, а также цвет и текстура пищи. Рейчел Герц сообщила, что дети выбирают "белую" пищу – хлеб, рис, макароны, которая ассоциируется у них с безопасностью.

Педиатр из Калифорнии Наталья Мут посоветовала как можно раньше знакомить малыша с различными вкусами – от горьковатых овощей к пряной рыбы.

Ученые и врачи утверждают, что со временем страсть к соленому и сладкому постепенно утихнет и ребенок расширит свой рацион.

Как помочь ребенку полюбить другую пищу

► Сконцентрироваться на том, чтобы предлагать ребенку. А не на то, чтобы он все съела.

"Иногда малышу нужно предложить пищу 15 – 20 раз. Он может ее не жевать, главное хотя бы немного попробовать", – говорит Мут.

► Делать еду привлекательной.

Педиатр советует не заставлять есть, а сделать так, чтобы малышу самому захотелось попробовать. Для этого можно позволить ребенку выбирать самостоятельно продукты в супермаркете, помогать во время приготовления или нарезать пищу интересными формочками.

► Построить мост между едой, которую любит ребенок. И теми продуктами, от которых отказывается.

Например, если ребенок жить не может без картофеля фри, запеките с корочкой батат или цукини и нарежьте соломкой. Или попробуйте совместить то, что ребенок любит и не любит. Например, подать сыр с брокколи.

► Приведите пример того, как вы наслаждаетесь едой.

Хорошее настроение людей, которых любишь – это то, что делает мясо с овощами не просто блюдом, а наслаждением.