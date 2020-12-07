Родителям важно учить детей благодарности. Считается, что это не врожденное поведение, а приобретенное. Если малыш этим овладеет, то сможет еще и воспользоваться преимуществами, которые приходят вместе с благодарностью. Например, сопереживание другим, улучшения физического здоровья и сильная способность преодолевать препятствия.

Издание HuffPost пообщалось с родителями и экспертами, чтобы выяснить, как научить ребенка благодарности.

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► Выражайте благодарность

Самому моделировать благодарность – считается одним из важнейших методов воспитания ребенка.

Начните с того, что детям следует показать, насколько вы благодарны за их продуманные или полезные действия,

– рассказала основательница организации "Позитивное родительство" Эмми Маккриди.

"Для этого конкретно укажите, как они повлияли на вас: "Спасибо, что поиграли с собакой, пока у меня была конференция. Я действительно ценю то, что вы с ним занимались, чтобы я мог сосредоточиться на встрече". Благодарность будет побуждать детей передавать ее другим", – добавила Эми Маккриди.



Родители и дети / Raising Children Network

► Покажите, как вы благодарите другим

Важно, чтобы родители на собственном примере показывали детям, что они выражают благодарность другим людям в повседневной жизни.

Пусть дети увидят, как вы ежедневно благодарите разных людей в своей жизни – от кассира в продуктовом магазине к их учителям,

– сообщила Маккриди.

Родители могут выразить благодарность за простые вещи, акцентируя на этом внимание.

► Поговорите о том, что означает благодарность

Доцент психологии Калифорнийского государственного университета Джакомо Боно рассказал, что маленькие дети часто учатся благодарности, как разновидности вежливого поведения – бездумно говоря "спасибо", как часть сценария. Он советует подробно объяснять о людях и вещах, которые мы ценим, и об ответственности признать это перед ними.

Профессор психологии и нейробиологии Университета Северной Каролины Андреа Хусонг рассказывает, что благодарность – это опыт, состоящий из четырех частей:

Дети замечают, что имеют в своей жизни. Они благодарны за то, что они имеют. Они думают о том, почему они получили эти вещи. Что они чувствуют и делают, чтобы выразить благодарность.

При этом родители должны вслух объяснять мысли и чувства, связанные с тем, что они ценят.

► Установите распорядок благодарности

Родителям стоит подумать о том, чтобы ввести ритуалы, основанные на благодарности. Так они сделают благодарность регулярной частью каждого дня. Перед сном можно обсудить с детьми их день, расспросить о приятных переживаниях и что они чувствовали в этот момент.

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Можно также творчески подойти к процессу и создать некий художественный проект. Например, рисовать мороженое, а вокруг – людей, которые работали, чтобы его купить, продавали его в магазине, фермера, который доил корову, само животное и прочее.