Из-за пандемии COVID-19 дети гораздо больше времени тратят на нахождение в интернете. Он им необходим для школьных задач, а также для поддержания социальных связей со сверстниками и семьей. Поэтому понятно, что смартфон становится еще более популярным.

У родителей должен возникнуть вопрос, а готов ли ребенок к устройству, которое потенциально может предоставить доступ к чему-либо в любое время. Об этом сообщили в издании The Psychology Today.

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Это очень большая ответственность, особенно для ребенка, которому, возможно, еще нужно напомнить надеть куртку во время метели или сделать домашнее задание перед сном. Следует тщательно оценить собственного малыша, чтобы определить его готовность к смартфону. Это можно сделать, задав 5 вопросов.

► Знает ли ребенок, как управлять своей цифровой репутацией

Все, что публикуется в интернете, остается там навсегда. Даже если решите все удалить, то эту информацию все равно смогут найти. В современном мире цифровая репутация часто является первым впечатлением для людей. К сожалению, есть достаточно примеров, в которых неудачные публикации детей, дорого им стоили.



Цифровая репутация / Фото Media Xpose

► Знает ли ребенок, как устанавливать и поддерживать безопасные отношения в сети

В большинстве случаев дети эмоционально не готовы справиться с кибербуллингом. Или они могут не знать, что делать, если их попросят отправить фото сексуального характера. Кроме этого малыш может даже не понимать, что такое порноместь или сексторция. Это форма шантажа, в которой присутствует угроза разглашения сексуальных изображений или информации.

Несмотря на то, что положительный опыт в интернете случается гораздо чаще, чем отрицательный, детям важно знать, что им делать, если в их жизни случится такая проблема. Если они до сих пор этого не знают и не понимают, то малышам еще слишком рано покупать смартфон.



Безопасные отношения в сети / Фото MSUToday

► Знает ли ваш ребенок, как защитить свою частную жизнь и личную информацию

В стремлении подписаться на новые программы и сервисы, которые позволяют им делиться всем с друзьями, много детей невольно разглашают слишком много личной информации. Ребенок должен знать, кто собирает информацию, что с ней делают и как она используется.

► Умеет ли выключать телефон

Родителям важно понимать, обеспечили они своего ребенка знаниями и пониманием, когда стоит выключаться от виртуального мира и возвращаться к реальной жизни.

► Умеет критически относиться к информации, которую находит в интернете

В интернете есть высокий уровень распространения дезинформации. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы ребенок понимал, что любой может публиковать, как правдивую информацию, так и фейковую.

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Он должна знать, что никогда не стоит делиться информацией, если сначала ее не проверил на достоверность. Без этого умения дети могут быть уязвимыми для манипуляций в интернете.