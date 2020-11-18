Бывают случаи, когда влюбленные пары через определенные жизненные обстоятельства оказываются на расстоянии в сотни и тысячи километров. Мужчина или женщина могут получить роботу и уехать в командировку или кто-то нашел родного человека в сети.

Мысли об отношениях на расстоянии у всех разные. Для кого-то это укрепление союза, а другому может казаться, что ничего не получится. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.

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Минусы отношений на расстоянии

• Ревность. Оба партнера склонны к мнению, если любимый человек остался один, то может присмотреться к кому-то еще.

• Страх, что любовь пройдет. Люди боятся, если физически не будут рядом, то потеряют любовную связь.

• Сексуальная неудовлетворенность. На расстоянии нет той полноты ощущений, как может быть при реальном контакте.

• Финансовые трудности. Когда любимый человек далеко, билет может стоить дорого. Не получается видеться часто или совсем нет возможности встретиться.



Встреча любимых / Фото Adobe Stock

• Комментарии от окружения. Некоторые люди могут говорить, что ничего серьезного из этого не выйдет, партнер точно изменяет, это неправильные отношения.

• Тоска. Грустно без родного человека рядом, не хватает живого общения и просмотра кино в объятиях.

Плюсы отношений на расстоянии

• Нет быта. Никто не ссорится из-за того, кто будет мыть посуду или гулять с собакой.

• Больше внимания друг другу. При встрече никто не залипает в телефон, влюбленные сосредоточены друг на друге и наслаждаются каждым мгновением, потому что время ограничено и действительно ценное.

• Партнеры не надоедают друг другу. Представьте свой любимый десерт, а теперь подумайте о том, что едите его каждый день. Надоест же. Так и с любимыми – иногда нужна диета и воздержание.

• Есть о чем поговорить. Когда люди видятся каждый день, новостей немного. Если на расстоянии они не звонят друг другу слишком часто, то могут накопиться интересные темы для беседы.



Партнерам есть о чем говорить / Фото AskMen

• Больше времени на себя. Можно организовать время так, как хочется. Больше отдыхать или больше работать – кому что по вкусу.

• Больше романтики. Расстояния побуждают людей писать стихи, записывать песни, снимать смешные видео для любимого человека. Когда нет возможности обнять и поцеловать, любовь ищет выход в творчестве.

В отношениях на расстоянии есть преимущества и недостатки, как и в традиционной жизни вместе. Многое зависит от того, как люди относятся друг к другу и насколько доверяют.

Насколько прочные отношения на расстоянии

Американские психологи опросили 1142 человека, которые были старше 20 лет и находились в отношениях. Часть из них была в традиционных, а другая имела отношения на расстоянии.

Оказалось, что нет большой разницы. У людей, которых разделяют километры, ровно столько же шансов быть любимыми и счастливыми, как и в обычной пары.



Отношения на расстоянии / Фото Best Life

Некоторые участники опроса были более удовлетворены своими дистанционными отношениями. Психологи объяснили это тем, что на расстоянии партнеры идеализируют друг друга.

Недостатки часто оказываются в быту, начиная с мелочей: женщину раздражает экспозиция из грязных носков у дивана, мужчину забитая волосами ванна. Когда быта и рутины нет, а немногочисленные встречи яркие – люди меньше разочаровываются и берегут любовь.

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Психолог Бен Михаэлис считает, что пока людей разделяют километры, идеализация спасает. Когда они начнут жить вместе, придется решать вопрос и с носками, и с волосами, и с другими нюансами общего быта. Поэтому влюбленным нужно быть к этому готовыми.

Отношения на расстоянии сохранить возможно. Верьте в партнера, стройте вместе планы на будущее. Истинная любовь не знает, что такое километры.