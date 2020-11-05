Наказание за сексуальную эксплуатацию детей: какое решение Верховной Рады
В Верховной Раде приняли за основу законопроект о внесении изменений в законодательство о выполнении Конвенции Совета Европы. Благодаря этому усиливается ответственность за совершение сексуального насилия над детьми. Такое решение поддержали 286 народных депутатов.
Законопроектом предлагается ввести особый механизм предотвращения и профилактики насилия над детьми для работников, с которыми контактируют. Об этом сообщили на официальном сайте Верховной Рады Украины.
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Также конкретизировать меры по защите детей, которые пострадали от сексуального насилия или стали его свидетелями.
Кроме этого установить уголовную ответственность:
- "За совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".
- "Притязания ребенка для сексуальных целей".
- "Сознательное получения доступа, приобретение, владение, изготовление или распространение детской порнографии".
- "Сознательное получения доступа к детской порнографии, владение ею, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение".
В Уголовный процессуальный кодекс Украины предлагают добавить новые положения. Уголовное производство в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего или несовершеннолетнего лица должно быть осуществлено немедленно и рассмотрено в суде в первую очередь.
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Также предусмотреть дополнительные гарантии учета наилучших интересов ребенка при проведении допроса.
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