Пара британских пенсионеров нашла дома старинную чашу для пунша. Ее приблизительная стоимость – 100 тысяч фунтов стерлингов.

Пенсионеры и не догадывались, какая цена чаши пока не показали ее специалистам. Об этом рассказало издание Metro.

Интересно Костюм "Мертвой невесты" и пеленки: как женщины повторно используют свадебные платья – фото

Известно, что это одна из 4 китайских чаш, которые изготовили в 1710 году специально для продажи в Европе.

"У меня екнуло сердце, когда я ее увидел", – рассказал представитель аукционного дома Duke's Гай Швинге.

Две аналогичные чаши приобрел английский король Георг IV, который правил Британией в начале XIX века. Сейчас они хранятся у сына королевы Елизаветы II принца Чарльза. О судьбе третьей чаши не сообщается.