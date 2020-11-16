У мужчин чувство ревности может спровоцировать физическая измена. И не важно, если она не имеет эмоциональной связи. Женщин наоборот раздражает эмоциональная измена – даже без сексуального контакта.

В журнале Международной академии сексуальных исследований были опубликованы свежие данные относительно гендерных различий в вопросе ревности. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Проектом руководили Дэвид Фредерик и Мелисса Фейлс. Они проанализировали данные предыдущих лет, а также предложили участникам нового исследования подумать, какая из ситуаций будет для них наиболее трагичной.

Среди нескольких вариантов людям нужно было выбрать одно утверждение. Например: "Вы узнали, что у партнера был секс с кем-то еще. Но без чувств" или "Вы знаете, что ваш любимый или любимая на самом деле любит другую или другого. Однако их связывают отношения сексуального характера".



Мужчины и женщины ревнуют совершенно по-разному / Фото Getty images

Мужчинам больше всего не понравилась ситуация, в которой их половинка имела телесную связь с другим, даже без любви. Этот факт подтвердили 54% мужчин, а женщин такая ситуация разозлила только 35%.

Ученые считают, что все связано с эволюцией. В течение тысячелетий главной задачей мужчин было продолжение рода. И эта ответственность основана на доверии.

Таким образом, мнение о том, что партнерша спит с другим, вызывает возмущение. А влюбленность без интимных отношений не угрожает продолжению рода. Женщин беспокоит другая проблема – мужчину украдет другая женщина.

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Важно отметить, что такое объяснение результатов ученые пока называют только теорией. По их мнению, кроме эволюции, на поведение в отношениях влияют еще и другие факторы: культура, национальность, география, экология, индивидуальность.