Верховная Рада в первом чтении поддержала нормы законопроекту об обеспечении равных возможностей для матери и отца по уходу за ребенком. Однако на военных эти нормы не действуют.

Нормативно-правовой акт устанавливает новый вид отпуска – одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемого за счет средств работодателя. Об этом сообщает АрмияInform.

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Также предоставляется право работникам обоих полов, имеющих двух или более детей до 15 лет, ребенка с инвалидностью, матери и отцу лица с инвалидностью с детства подгруппы А 1 группы, – на дополнительный отпуск и другие социальные гарантии.

Почему не будет действовать для военных

Такие нормы не будут действовать на военных, поскольку виды отпусков и порядок их предоставления для этой категории лиц определен в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Во время особого периода мужчины-военные ограничены в отпусках по уходу за ребенком. Также армейцам не предоставляется дополнительный отпуск, если у них двое или больше детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью.

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Стоит отметить, что во время особого периода военнослужащие могут воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.