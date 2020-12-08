Шутки, выходки и смех могут помочь создать прочную основу для любых отношений. Для подтверждения собрали несколько лучших примеров того, как мужчины шутят над своими любимыми.

► Когда жена сделала УЗИ первого ребенка, муж должен был сфотографировать результаты, чтобы она могла послать их друзьям и родственникам. Об этом рассказало издание Bored Panda.

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Но любимый решил немножко подредактировал фото. Его жена уже успела отправить его всем, прежде чем поняла, что там было изменено.



Что прислала жена / Фото Bored Panda

► Муж с женой сделали "съемку для беременной". Будущий отец отметил, что это была его любимая фотосессия.



Съемка для беременной / Фото Bored Panda

► Мужчина год присылал жене отфотошопленные кадры, когда она спрашивала, все ли хорошо с их дочерью.



Какие кадры отправлял муж жене / Фото Bored Panda

► В социальных сетях один из пользователей опубликовал фото с подписью: "Папа купил маме новую маску".



Маска от супруга / Фото Bored Panda

► "Жена попросила меня нарисовать портрет. Это было лучшее, что я мог придумать", – рассказал мужчина.



Картина / Фото Bored Panda

► Один из детей поделился кадром с подписью, что, по его мнению, так выглядит настоящая любовь. Мама фотографирует, когда папа ведет себя так, будто застрял в сушилке



Фотосессия от родителей / Фото Bored Panda

► Есть некоторые преимущества, если вы женаты более 15 лет. Мужчина решил напугать жену картонной фигурой, которую нашел спрятанной в гараже. Именно ее 5 лет назад женщина подарила любимому.



Картонная фигура / Фото Bored Panda

► "Сказал жене, что мне все равно, что думают мои коллеги. Я хочу эту обеденную сумку", – сообщил пользователь социальных сетей.



Обеденная сумка / Фото Bored Panda

► Мужчина всегда был мастером маскировки подарков. Например, был случай, когда он просверлил отверстие в куске дерева, чтобы скрыть кольцо для жены.



Скрытый подарок / Фото Bored Panda

► "Я поставил лицо зомби перед нашим монитором. Моя жена не была счастливой, когда посреди ночи решила проверить нашего ребенка", – вспомнил человек.



Зомби перед монитором / Фото Bored Panda

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► "Моя жена не хочет, чтобы лицо нашего новорожденного сына было размещено в социальных сетях, и она попросила меня зацензурить его", – отметил отец.



Цензура от отца / Фото Bored Panda

Он добавил, что теперь его точно не будут просить это делать.