Более 150 тысяч долларов алиментов на дочь получила 74-летняя женщина в США. Тони Андерсон из Калифорнии вышла замуж за Дона Ленгерта в 1966 году, однако расстались уже через 2 года.

В 1970 году во время судебного процесса судья вынес приговор Ленгерту выплачивать деньги на свою в тот момент 3-летнюю дочь Лейн. Об этом сообщило издание CNN.

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Размер алиментов достигал 210 долларов в месяц в течение первых 2,5 лет, а дальше – по 180 до совершеннолетия девочки. Однако отец так ни разу и не заплатил.

Тони Андерсон рассказала, что жила от зарплаты до зарплаты, пыталась работать как можно больше, поэтому не могла проводить много времени с дочерью.

Бывшая жена случайно выяснила, что согласно действующему законодательству Калифорнии, не существует срока давности выплат алиментов.



Тони Андерсон с дочкой / Фото NBC News

Тогда она погуглила имя своего бывшего мужа и нашла фото. Его жизнь сложилась удачно: имел большой дом в Орегоне, яхту, хорошие вещи.

Женщина решила подать в суд на Ленгерта – и выиграла дело. С учетом штрафа за просрочку ему пришлось выложить 150 тысяч долларов. Мужчина даже пришел на судебное заседание и пытался извиниться перед бывшей женой и дочерью.

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Тони Андерсон надеется, что дело будет иметь "эффект волны" и она вдохновит других женщин отстаивать свои права.