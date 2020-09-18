Из-за коронакризиса многие семьи понесли финансовые потери или попали под сокращение. Так, австралиец тоже почувствовал последствия пандемии и в день рождения жены решил не делать романтических подарков. Вместо этого он купил лотерейный билет, который сделал их миллионерами.

Незаурядную историю австралийских супругов обнародовали на портале Media Centre The Lott. Женщина призналась, что когда получала лотерейный билет в подарок, удивилась, ведь ее муж крайне редко испытывал свое везение в этом. Когда же он вручил скромный сюрприз, отметил, что сделает свою любимую счастливой. И так и случилось!

Интересная история Миллионерша годами работала в магазине, чтобы вдохновить своих детей

5 сентября в Австралии объявили 4 победителей лотереи. Женщина проверила свой билет, отсканировав QR-код и увидела, что выиграла 13 долларов. Но потом она досмотрела информацию на экране и увидела, что стала обладательницей 4 миллионов.

"Я готовила ужин, когда начиналось объявление результатов. Загрузила приложение, отсканировала код ... и не могла поверить своим глазам! Я просто сидела и проверяла, правда ли это... Это мой муж подарил мне билет на день рождения. Мы не так уж часто играем, по какой-то причине он зашел в магазин и купил именно его. Видимо, он просто оказался в нужном месте в нужное время", – рассказала новоиспеченная миллионерша.

Из соображений безопасности имена австралийцев, выигравших миллионные состояния, не рассекречивают. В то же время журналисты поинтересовались, на что же супруги планируют потратить средства. Но прихоти пары являются абсолютно обыденными: женщина хочет обновить интерьер кухни и устроить семейный отдых. Однако в путешествие пара отправится после окончания пандемии коронавируса.

"Я хотела сделать это с тех пор, как мы переехали в этот дом. Мне потребовалось бы 15 лет, чтобы насобирать столько денег. Кто-то может подумать, что, имея 4 миллиона, я куплю новый дом, но я думаю, что начну с совершенно новой кухни", – добавила она.