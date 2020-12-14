Мужчина совершенно бесплатно согласился перевезти незнакомую ему женщину, двух ее детей, собаку с кошкой более чем за 1500 километров через снежную бурю.

Линн Маршессо с детьми и домашними любимцами планировали перебраться на Аляску, где служил муж – старший сержант армии США. Об этом сообщило издание CNN.

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Женщина арендовала грузовик и запланировала путешествие на сентябрь. Однако сбор документов затянулся до ноября из-за пандемии COVID-19. В это время Канада, которую должна была пересечь семья, ввела для американцев строгие правила передвижения.

Пограничники предупредили Линн, чтобы она ехала согласно маршруту и ​​останавливалась только для еды или заправки. Для преодоления канадского маршрута женщине выделили только 5 дней.



Маршрут семьи / Фото CNN

Первые 3 тысячи миль путешествия прошли хорошо. Однако чем дальше они ехали на север, тем погода становилась хуже. Маршессо, которая выросла на юге, столкнулась с первыми зимними условиями: лобовое стекло авто покрылось ледяной коркой, а летние шины начали терять сцепление с дорогой.

На заправке женщина расплакалась, ведь до этого момента она ни разу не водила автомобиль зимней дорогой. Линн боялась, что срок ее пребывания в Канаде закончится, прежде чем семья достигнет границы.

Незнакомка, которую расстроена женщина встретила на заправке, написала в Facebook пост о помощи: семье нужен опытный водитель, который рискнет отвезти их на Аляску по опасному зимнем шоссе.

Увидев пост в Facebook, я понял, что никто не может им помочь. Я поговорил с женой, и мы решили, что я отвезу их семью к границе,

– вспомнил Гэри Бат.

Мужчина является рейнджером и специалистом по подготовке канадских военных для выживания в Арктике. Благодаря ему, длинная поездка на Аляску прошла без происшествий. За 2 дня он смог довезти семью до канадской границы, где новые друзья разошлись.

"Я уверена, что мой сын был счастлив, что ему больше не приходится меня утешать, когда я плачу. И я даже не могла плакать настоящими слезами за рулем, иначе я не смог бы видеть дорогу. Поэтому я просто сжимала руль побелевшими костяшками пальцев", – рассказала Линн Маршессо.

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Семейство уже соединилось с отцом и радуются, что встретили такого помощника. "Это была действительно хорошая поездка. Гэри Бат заслуживает всех похвал. Он хороший человек", – заверила Маршессо.