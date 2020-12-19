Для всех детей 19 декабря является одним из самых ожидаемых дней в году, ведь это День Святого Николая. Родители в ночь накануне кладут малышей подарки. Получают их добрые и послушные дети, а тем, кто плохо себя вел, - розгу.

Ко Дню Святого Николая 24 канал сделал подборку анимацый, которые подойдут для просмотра детям и взрослым.

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Украинский мультик "Святой Николай" от компании АРТ-видео. Анимация приглашает детей и взрослых в офис Николая, откуда вместе со Святым можно дарить радость всему миру.

Сказочные голоса в мультфильме принадлежат:

Ангел – Оксана Муха.

Святой Николай – Ярослав Нудык.

Чертик – Павел Табаков.

Смотрите видео: мультфильм "Святой Николай"

На ютуб-канале "С любовью к детям" родители могут найти веселые песни, интересную азбуку, разминку и развивающие видео. Кроме этого авторы не забыли и о праздничном периоде. Для этого они создали видео "Святой Николай дарит нам песни", которое подарит радость мальчикам и девочкам.

Смотрите видео: Святой Николай дарит нам песни

Познавательно-развлекательный мультик на украинском языке. Накануне зимних праздников Облако рассказывает историю жизни Святого Николая и традиции празднования 19 декабря.

Смотрите видео: история от Тучки

Водяная анимация создана автором Ангелиной Золотой. Авторы утверждают, что это видео – дело рук настоящих помощников Святого Николая.

Смотрите видео: водяной анимация о Святого Николая