На что только не идут родители, чтобы их отпрыски были сыты и получали все, что нужно для развития. Однако как заставить маленького сына пить обычную воду? Об этом позаботился Сани Бачси.

Мужчина – профессиональный бармен, который живет со своей семьей в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме этого, Сани Бачси еще и активный блогер, поэтому его "подвиги" с маленьким сынишкой завораживают подписчиков инстаграма.

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Недавно мужчина опубликовал ролик, на котором показал, как поощряет сына пить обычную воду. Для этого Сани Бачси одел свою черную униформу с работы и стал за кухонный стол. Бармен виртуозно наливал воду в детскую бутылочку, взбалтывал все и давал попробовать сыну. От такого шоу малыш был в восторге и с удовольствием пил то, что наливал его отец. Напиток Сани Бачси с юмором назвал "Тинитини".

Такие уроки от отца не прошли даром. Теперь сын Сани Бачси немного подрос и также практикует разливать напитки. Бармен показал в сети, как мальчик переливает чай с одной чашки в другую, не разливая жидкость по всему столу.