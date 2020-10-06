Митчелл Кауч – многодетным отец с Калифорнии. Мужчина смастерил 2 парты для дистанционного обучения своих детей и благодаря этому стал известным.

Сейчас 44-летний мужчина регулярно получает заказы и развивает свой небольшой бизнес. Об этом сообщило издание CNN.

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Митчелл Кауч признался, что из-за разбросанных на кухне учебники и карандаши чувствовал стресс. Поэтому поехал в магазин и потратил 50 долларов на материалы для изготовления парт.



Парта для дистанционного обучения / Фото CNN

Своими изобретениями он поделился в соцсетях и сразу же получил первые заказы от родителей других школьников.

Мне писали люди, которые также хотели сделать собственные парты, но не знали, как собрать древесину. Поэтому я решил записать видео на YouTube с пошаговой инструкцией, чтобы помочь им,

– сообщил Митчелл Кауч.

"Если я смогу помочь кому-то пережить эту пандемию с помощью древесины и гвоздей, вы можете положиться на меня", – добавил Кауч.

Смотрите видео, которое сделал Митчелл Кауч: