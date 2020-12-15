Фермер Мик Бурк с ирландской деревни посещал фестиваль для одиноких сердец в течение 72 лет. Мужчина умер в 97 лет, так и не найдя жену.

Впервые Бурк пришел на мероприятие в 1946 году. С тех пор он не пропускал встречи, пока пару лет назад его здоровья не стало ухудшаться. Об этом сообщило издание Irish Mirror.

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У мужчины было несколько романов и удачных знакомств. Каждый раз он возвращался домой с полными карманами телефонных номеров, но до свадьбы так и не доходило.

Организатор фестиваля Уилли Дэйли, сказал, что Мик Бурк был местной легендой и никогда не оставлял надежды найти любовь.

Он никогда не был женат. Проблема была в том, что он имел очень хороший вид, нравился всем девушкам, и было нелегко выбрать одну и отбросить других,

– рассказал Уилли Дэйли.

Несмотря на возраст и не всегда хорошее здоровье, фермер запомнился местным жителям как человек-душа с хорошим чувством юмора и прекрасными способностями к танцу.

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Племянница Мика Бурка вспомнила, что мужчина очень любил атмосферу фестиваля, любил танцы и общение с женщинами.