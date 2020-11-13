Все больше высказываний об отношениях становятся не актуальными в современном мире. Еще 10 лет назад люди могли придерживаться определенных правил в любви, но теперь эти суждения стали псевдоисиной.

Отношения – тяжелый труд

Теперь люди в отношениях стараются быть настоящими партнерами, поэтому отказываются от мысли, что кто-то обязан делать что-то для другого. Об этом рассказал издание Cosmo.

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Если избранник не устраивает в любом смысле этого слова, переступать через себя и работать над отношениями самостоятельно не нужно. Нет смысла стучаться в "запертую дверь". Современное общество думает о том, как сделать жизнь проще и счастливее, а не усложнять ее еще больше.

Женщины – слабый пол

Все меньше мужчин решается назвать женщин беззащитными или беспомощными, которые на самом деле имеют право на выбор и активно достигают поставленных целей.

Если Шекспир говорил: "Сила женщины – в ее слабости", то вероятно имел в виду нежность, которая умеет вдохновлять, понимать и сочувствовать.



Мифы об отношениях / Фото Anni Maria Photography

Все женщины мечтают выйти замуж

Отношение к штампу в паспорте изменилось. Все больше женщин ставят на первое место самореализацию, а замуж планируют выходить – позже.

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Мужчины боятся сильных женщин

Эта мысль также теряет актуальность. Справедливее будет сказать, что сильных женщин боятся слабые мужчины. Зато влиятельные мужчины все чаще предпочитают мудрых женщин, а не "кукол", которые не могут связать двух слов вместе.