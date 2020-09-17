Со стороны может казаться, что материнство – это уютные часы с малышом на улице и в объятиях любимого мужчины. Однако на практике это далеко не так, что и показала мамочка из Норвегии Джейд Нордал.

Все началось с того, что после бессонной ночи Джейд Нордал взяла карандаши в руки и начала рисовать забавные иллюстрации. Женщина, сыну которой тогда было около 2 лет, изображала реальные эпизоды своих будней. К примеру, как ее маленький Абель занимал почти всю кровать, не хотел есть или наоборот – пробовал неизвестные ягоды, или же вечный беспорядок, который устраивает ребенок и собака в доме. Такие будничные моменты мама с юмором показывала в иллюстрациях, передает 24 канал.

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"Я подумала, возможно, эти картинки помогут другим уставшим родителям. Поэтому и начала публиковать свои рисунки в инстаграме. Аудитория росла и теперь я собрала их в книгу", – рассказала Джейд Нордал.

Сейчас за блогом креативной мамочки из Норвегии следят более 40 тысяч человек. И Джейд Нордал не устает их удивлять все новыми картинками про родительские будни без прикрас. 24 канал подобрал самые забавные из работ женщины, в которых вы точно сможете увидеть себя.