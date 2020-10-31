Девушка вместе с 83-летней матерью находятся на самоизоляции из-за пандемии COVID-19. Чтобы бороться со скукой, они начали воспроизводить известное классическое искусство.

О популярном художественном флешмобе и собственной интерпретации шедевров матери и дочери рассказали на сайте imgur.

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83-летняя бабушка воспроизводит знаменитые сюжеты, а вместо реквизита использует домашние вещи.

Женщины уверяют, что, будучи дома на карантине, необходимо находить новые развлечения, которые могут улучшить настроение.

Смотрите фото креативной мамы с дочкой: