Фрида Кало и Мона Лиза: как мать с дочкой на карантине воспроизводят известное искусство – фото
Девушка вместе с 83-летней матерью находятся на самоизоляции из-за пандемии COVID-19. Чтобы бороться со скукой, они начали воспроизводить известное классическое искусство.
О популярном художественном флешмобе и собственной интерпретации шедевров матери и дочери рассказали на сайте imgur.
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83-летняя бабушка воспроизводит знаменитые сюжеты, а вместо реквизита использует домашние вещи.
Женщины уверяют, что, будучи дома на карантине, необходимо находить новые развлечения, которые могут улучшить настроение.
Смотрите фото креативной мамы с дочкой:
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