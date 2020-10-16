Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в празднование свадеб в разных странах мира. Одни пары провели этот праздник только вдвоем, другие – создали специальные условия для своих гостей.

Также серьезный удар получили свадебные фотографы, ведь многие остались без работы и без средств к существованию. Об этом сообщило издание Bored Panda.

Интересно Ни одного позирования или придуманной сцены: фотографы показали щемящие кадры со свадеб

Ранее они могли снимать от 25 свадеб в год, а сейчас сталкиваются с реальностью, когда возможно лишь единицы.

Все же за это время несколько праздников смогли состояться. Возможно, это не были такие масштабные события, которые когда-то предполагали пары, однако влюбленные таки поженились.

Смотрите фото со свадеб, которые происходили в период карантина: