Мальчик, которого зовут Алекс Бейкер, может в деталях воспроизвести на бумаге места, которые он посещал. Для этого ему достаточно один раз взглянуть на здание, чтобы потом по памяти его нарисовать.

Алексу Бейкеру 11 лет и известно, что у мальчика аутизм. Об этом сообщило издание Metro.

Интересно Как это иметь сына: мама 4 мальчиков рассказала о своих неожиданных открытиях

На его рисунках можно увидеть панораму Манхеттена в Нью-Йорке с высокими небоскребами, вид с воздуха на здание парламента и Биг-Бен в Лондоне. На такую работу он может потратить от нескольких часов до нескольких дней своего времени. Все зависит от сложности.

У него невероятная память. Он часами может рисовать в своей спальне. Это его страсть. Мы действительно гордимся им,

– рассказала мама Лаура.

Мальчик любит рисовать города, где много старых зданий. Будучи в Лондоне всего несколько часов, он смог в деталях нарисовать карту метро.

"Я использую книги для городов, которые не посещал или иногда составляю собственные городские пейзажи. Я бы очень хотел однажды посетить Нью-Йорк, чтобы я мог нарисовать его, несмотря на книгу", – сообщил Алекс.

Читайте также Потеряла память и дважды вышла замуж: трогательная история влюбленных – фото, видео

Смотрите рисунки Алекса Бейкера: