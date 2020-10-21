Группа Николаса Вольфингера провела исследование, где основной целью было определить наиболее оптимальный возраст для вступления в брак. Для этого они проанализировали тысячи личных анкет и провели опрос среди семейных пар разного возраста.

Исследователи узнали, что для создания семьи и заключения брака идеальным возрастом является 28 – 32 года. Результатами исследования поделилась британское издание The Independent.

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Ученый пояснил, что люди, которые поженились в этом возрасте, как правило, более счастливы в браке, а процент разводов среди них самый низкий.

Наибольший процент расставаний характерен для пар, которые поженились очень молодыми – 18 – 20 лет или ближе к 40 годам.

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По мнению Вольфингер, это обусловлено тем, что молодые люди совершенно не имеют жизненного опыта и воспринимают отношения с юношеским максимализмом. А те, кто решили пожениться ближе к 40 годам воспринимают этот шаг, как последний шанс, из-за чего не совсем адекватно оценивают партнера.