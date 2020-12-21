Ежегодный конкурс "Наилучшие свадебные фотографии" от Junebug Weddings выбрал лучшие кадры 2020 года.

Среди тысяч предложенных фотографий жюри выбрали 50 наиболее атмосферных и необычных кадров. Об этом сообщили на официальном сайте Junebug Weddings.

Важно Невеста притворялась онкобольной, чтобы собрать деньги на свадьбу: шокирующая история

Организаторы конкурса рассказали, что в 2020 году к ним поступили тысячи заявок, поэтому команде журнала было сложно выбрать только 50 лучших кадров.

Эксперты оценивали эмоциональную составляющую, целостность и красоту кадра. Победителями стали фотографы из США, Италии, Португалии, Австралии, Австрии, Новой Зеландии, Индии и других стран.

Смотрите фото победителей конкурса: