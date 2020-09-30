Сеть охватила своеобразная тенденция: люди массово воспроизводят свои архивные фото, сделанные в детстве. И эти кадры завораживают, ведь можно увидеть, насколько герои снимков изменились за десятилетия.

По данным BoredPanda, сотни пользователей Сети присоединились к такому своеобразному флешмобу и поделились собственными фотосравнениями. Многие из них с точностью воспроизвели архивные кадры, что выглядело очень мило.

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"Такое большое количество архивных и современных фотографий, по моему мнению, вызвано стремлением сравнить, насколько люди изменились за это время. Также пользователи сети хотят сделать забавный контент, что тоже побуждает их к съемкам в стиле детских фото. Ведь смешно смотреть, как взрослый человек воспроизвел ситуацию из своего детства", – рассказал о тенденции фотограф Доминик Сберна.

Но на самом деле, причин для такой особой съемки может быть множество. Психологи отмечают, что это попытка вернуться в беззаботное прошлое или же особое мгновение. Вдохновить людей может и ностальгия по детским годам, когда уже взрослые дети приехали на уикенд в семейный дом, стремление собрать семью или показать, что любовь живет на протяжении десятилетий. Кроме этого, сами герои съемок признаются, что во многих случаях хотели сделать подарок для своих родителей, вновь превратившись в маленьких детей. Что из этого получилось – предлагаем просмотреть 13 самых трогательных кадров.



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