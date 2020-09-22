Американские психологи провели исследования и обнаружили, с кем люди чувствуют себя счастливее – с семьей или друзьями. Выяснилось, что время, проведенное с родными, не всегда дарит столько положительных эмоций, сколько встречи с товарищами.

В исследовании специалистов Южного методистского университета приняли участие 400 человек. Их попросили рассказать о моментах, проведенных с друзьями и семьей, вспомнить, что они делают во время таких встреч.

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Затем участники исследования должны определить, вызвало ли это у них ощущение счастья и удовольствия.

Каждую эмоцию они должны были оценить по шкале от 0 (почти никогда не возникало) до 6 (почти всегда).

Результаты исследования

Согласно полученным данным психологи установили, что субъективный уровень счастья от проведения времени с друзьями оказался значительно выше, чем с семьей.

Профессор психологии Натан Хадсон заметил, что это связано с тем, что во время встреч с друзьями люди преимущественно проводят много свободного времени просто общаясь, занимаясь приятными делами. Зато моменты в кругу семьи, связанные с рутиной и бытом.

Кроме этого, 65% времени, проведенного с друзьями, связано именно с общением. Если это касается семьи, то показатель составляет 28%. Впрочем, участники исследования положительно высказывались о своих родных, если не говорилось о бытовых обязанностях.

Психолог Натан Хадсон подытожил, что важно создавать возможности для положительного опыта с партнерами и детьми – и по-настоящему мысленно наслаждаться этими положительными моментами.

Напротив, отношения, в которых нет ничего, кроме домашних дел и ухода за детьми, скорее всего не принесут большого счастья,

– подчеркнул он.