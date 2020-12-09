В начале отношений люди влюбляются, женятся, рожают детей. Однако со временем погружаются в быт, начинают ссориться, теряют интерес друг к другу и отдаляются. Статистика подтверждает, что на молодые семьи приходится до 60% разводов.

Что происходит с любовью

► Вариант 1: сценарий на 3 года

Пока продолжается конфетно-букетный период, вокруг только счастье и улыбки. Кажется, что так будет всегда, поэтому и создается семья. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.

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Красивая свадьба, медовый месяц и начало совместной жизни. Все прекрасно работает, пока бушуют гормоны счастья. Впоследствии открываются глаза, и в этот момент партнеры превращаются из принцев и красавиц в обычных мужчин и женщин. Наступает кризисный момент.



Счастливые отношения / Фото Easy Weddings UK

Люди часто живут в иллюзии, что главное – влюбиться и сыграть свадьбу, а дальше само все наладится. Когда этого не происходит, то кажется, что единственным правильным решением является – разойтись. Пожалуй, это действительно не тот человек, поэтому нужно искать дальше. Также может срабатывать страх одиночества и неизвестности, тогда человек попадает в другую крайность – "стерпится-слюбится".

► Вариант 2: сказочное "жили они долго и счастливо"

Пары, которые живут "долго и счастливо", это исключение? Если бы их можно было сосчитать на пальцах одной руки, то это так могло и быть. Однако таких пар много.

Секрет в том, что отношения – это "не пришел, влюбился, женился". Это постоянные совместные усилия и труд. Это не значит, что у таких пар влюбленность не проходит. Она проходит всегда и у всех. Однако когда партнеры готовы слушать и слышать друг друга, идти на компромиссы и договариваться, – влюбленность эволюционирует в глубокую привязанность, доверие и удовольствие от общения.



Эволюция отношений / Фото Voonami

Вывод: не любовь, а влюбленность живет три года. Любовь – это следующая ступень отношений, которая требует совместного внимания и труда.

Как построить счастливые и долгие отношения

Займитесь собой

Многие женщины растворяются в муже и детях, теряя индивидуальность. Мужчина может полностью отдаться режиму работа – диван – работа. Все это приводит к недоразумениям, изменам и ссорам.

Чтобы стать интересными друг другу, для начала необходимо стать интересными самим себе. Поэтому стоит заняться собой – следить за внешним видом, находить время для увлечений и личного развития. Так вырастите в своих глазах и заодно в глазах партнера, ведь он все время будет открывать в вас новые грани.

Разделите обязанности

В обществе принят разделение обязанностей по гендерному принципу: женщина готовит, убирает, стирает, мужчина забивает гвозди, выносит мусор и движет мебель. Но это не значит, что вы должны взять на себя обязанности по дому только потому, что так положено.

Готовить пищу можно поочередно. Обыденные вещи превратить в интересную игру и совместное времяпрепровождение. А для строительных работ и вовсе приглашать специалистов.



Готовить вместе / Фото From the Grapevine

Обсудите с партнером на старте, как вы будете делить семейные обязанности. Это снимет ненужное напряжение и уберет претензии, кто для семьи больше сделал.

Относитесь к партнеру с вниманием

Кофе в постель, особая блюдо на ужин, цветы и так далее – все это эпизоды очень приятные, но со временем теряют свою привлекательность. Срабатывает привычка – человек начинает воспринимать все как должное.

Относитесь к тому, что делает для вас партнер с вниманием и благодарностью. Стоит показать ему, что для вас это действительно важно, поощряйте его делать еще больше. Не позволяйте романтическим моментам превратиться в обыденность, тогда чувства не потеряют своей свежести даже спустя годы.

Говорите и слушайте

Диалог – основа отношений. Умение говорить, слушать и слышать – ключевые навыки для создания счастливой семьи и долгих гармоничных отношений.

Проявите терпение и позвольте партнеру выговориться, даже если вам кажется, что проблема мизерная. Делитесь переживаниями и вместе стройте планы. Внимательно слушайте и поддерживайте собеседника.

Разработайте инструкцию любви

На начальном этапе обсудите на семейном совете, что именно вы считаете проявлением любви. Иными словами, дайте партнеру инструкцию, как вас любить. Дополняйте ее с течением семейной жизни новыми пунктами. Так вы всегда будете знать, как сделать друг другу приятное и напомнить о своих чувствах.



Делайте приятное / Фото WeddingWire

Следуйте баланса даю – получаю

Это вовсе не означает, что за каждое действие на благо семьи надо выставлять чек. Это лишь говорит о том, что вам необходимо разработать систему вознаграждений, чтобы ни одно ваше или усилия партнера не оставалось незамеченным.

Необязательно ждать благодарности за свою работу от второй половины, иногда можно и нужно баловать себя самостоятельно.

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Делайте глупости и создавайте историю

Делайте вместе глупости – битву подушками, катание на качелях или аттракционах, поход в комнату смеха. Создайте общую историю, которую приятно будет вспомнить и рассказать потомкам.