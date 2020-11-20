Опросив влюбленных старичков, а также проанализировав исследования психологов, можно понять, что есть 3 важных секрета отношений. Именно благодаря им любовь может жить вечно.

Общие ценности

Одна пожилая американская пара рассказала, что поддерживать "химию" в течение 40 лет им помогают общие ценности. Прежде всего – честность. С этим они поделились изданию Cosmo.

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Если говорить обо всем открыто, не копить обиды и пытаться понять позицию партнера, которая не совпадает с твоей, можно избежать множества глобальных конфликтов.

Чувство юмора

В наше время чувство юмора просто необходимо для качественной жизни во всех его сферах. Отношения – не исключение.



Чувство юмора в паре / Фото Freepik

Иногда, следуя своей гордыней и комплексами, мы умудряемся "раздуть из мухи слона" вместо того, чтобы перевести проблему в шутку. Речь идет о мелких бытовых проблемах, а не о глобальных проблемах, которые благодаря юмору не решить.

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Действия

Известный психолог, коуч и писатель Стивен Кови уверен, что любовь – это глагол, действие. Соответственно, чтобы она жила и не угасала, обоим партнерам нужно вкладывать в них свое время, материальные и эмоциональные ресурсы.