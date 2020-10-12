10 причин лишнего веса у ребенка: как влияет психосоматика
Ребенок питается здоровой едой, не переедает, но все равно почему-то продолжает набирать лишний вес. Причиной может быть психосоматика.
Беспричинного набора веса в активного то здорового ребенка не бывает. Об этом сообщила психотерапевт Татьяна Болтик изданию "Мой ребенок".
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Психосоматики лишнего веса у ребенка:
► Недостаточно любви, нежности и прикосновений – поглаживание, поцелуи, объятия.
► Один или двое родителей слишком строгие и предвзято относятся к ребенку, постоянно критикуют.
► Один из родителей отличается особой жестокостью. Это может быть проявление необязательно к ребенку. Например, отец тиранит мать. Из-за этого у ребенка "проявляется" по телу защитная оболочка в виде лишнего веса.
► В продолжение предыдущей причины. Кто-то тиранит ребенка вне дома: в школе учитель, одноклассники, тренер.
Жестокость к ребенку / Фото The Sun
► Гиперопека от родителей – часто речь идет о бабушке. Тело пытается как бы "отгородиться" и сделать границу.
► Вопрос личного пространства: у ребенка нет физически собственного уголка в доме, а ему уже более 3 лет.
► Страхи и тревожность мамы (бабушки) по жизни ребенка. Тело ребенка включает команду "нарастить подушку безопасности", чтобы всем стало легче.
► Тело "обрастает", считывая модель любимого члена семьи, как идеальную модель для подражания. Ребенку может нравиться доброта или успешность этого родственника, а тело будет транслировать со своей точки зрения желание быть похожим на этого человека. Часто такие процессы запускают фразы: "вся в папу" или "у нас все девушки в роде полные".
Пример для ребенка / Фото thinkstock
► Чувство вины и фраза родителей: "успокойся". Фокус внимания должен быть на том, где и как можно подурачиться, побегать, попрыгать и выплеснуть все накопившееся, а не на том, чего нельзя делать и "как тебе не стыдно".
Фраза "успокойся, а то от тебя голова уже болит" – вообще губительна во всех смыслах. Ребенок, не желая чувствовать вину, наращивает себе лишние килограммы и становится малоподвижным. И конечно спокойным, чтобы у мамы не болела голова.
► Рождение младших братьев и сестер может спровоцировать набор веса, чтобы стать "заметным" для родителей.
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Также родители часто забывают о здоровом питании, закрытости и физической активности. Причем начинать нужно с себя – вы для ребенка ближайший пример для подражания.