После несчастного случая Лаура Фаганелло потеряла память. Ее мужу Брейдену пришлось еще раз делать ей предложение, ведь девушка забыла о том, что она замужем.

Через 9 месяцев после первой свадьбы Лауре на голову упал столб. Девушка получила травму головного мозга и потеряла память. Об этом сообщило издание Inspired Traveler.

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"Я до сих пор помню шум, который он (столб – 24 канал) выдал, когда ударил меня по голове. Я все еще помню, как это было. У меня до сих пор из-за этого кошмары", – вспомнила Лаура Фаганелло.

После травмы пара еще 2 года жила вместе, но это больше напоминало соседство. Брейден чувствовал себя чужим для своей жены.

Она даже не знала, кто я такой, и пугалась, когда я желал ей хорошего дня или признавался в любви,

– рассказал Брейден.

Мужчина не сдавался и пытался напомнить Лауре, кем он является для нее. "Я знаю, что наши обеты были не просто земными обещаниями. Я знал о важности обязательств, которые мы взяли друг перед другом. В трудные времена я дорожил этим", – добавил Брейден Фаганелло.



Лаура и Брейден Фаганелло / Фото The church news

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Усилия мужчины не были напрасными. Когда Брейден повторно сделал предложение, Лаура сказала "да". Женщина отметила, что он стал для нее очень важным, поэтому она "даже не могла представить, что сможет отпустить его".

Смотрите видео Лауру и Брейден Фаганелло: