С 15 сентября в Украине начала действовать горячая линия по вопросам безопасности детей в Интернете. Несовершеннолетние, ставшие жертвами любого насилия в сети, или их родители теперь могут обратиться за консультацией к специалистам. Номер телефона – 1545.

Об этом на официальном сайте объявили представители Министерства социальной политики. Они отметили, что в эру современных технологий, Интернет стал незаменимым даже в общении взрослых и детей. Однако сеть не только помогает учиться, развиваться, поддерживать связь с друзьями или следить за событиями в мире, но может и травмировать.

Важно 5 эффективных советов, которые помогут уберечь ребенка от сексуального насилия

Сейчас зафиксировано немало случаев эмоционального или даже сексуального насилия в сети. И с этими вызовами ребенок справиться сам не может.

"Дети, подвергшиеся сексуальному насилию в Интернете, травмированы еще сильнее, чем те, которые подверглись физическому насилию, ведь особенность совершения сексуального насилия над детьми в онлайне состоит в том, что материалы (фото, видео) остаются в Интернете и транслируются по всему миру даже после того, как ребенок спасен", – отметили в ведомстве.

Именно поэтому в Украине начала действовать бесплатная горячая линия, где дети и их родители могут получить профессиональную консультацию или психологическую помощь. Для этого украинцам нужно обратиться по телефону 1545 и выбрать категорию 3.