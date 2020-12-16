Быть мамой непросто, ведь это требует самоконтроля, гибкости и очень много знаний. Также женщинам необходимо наблюдать за свои отношениями с детьми и анализировать, не проявляются ли в них признаки токсичности.

Мало похвалы – много критики

Пока ребенок еще маленький, мама хвалит его автоматически, даже не задумываясь. Чем старше он становится, чем больше проявляет самостоятельности, тем реже из уст мамы малыш слышит похвалу. Об этом сообщили в издании "Мой ребенок".

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Однако любая, даже самая мелкая неудача, сразу вызывает волну критики со стороны самого важного для ребенка человека.

Эмоциональный шантаж

"Я с тобой не разговариваю", "Из-за тебя у меня инфаркт будет", "Как тебе не стыдно" – популярные фразы, которые категорически нельзя применять к ребенку. Молчание само по себе травмирует детскую психику, так в ребенке еще и растет разрушительное чувство вины и нежелание контактировать с мамой во взрослом возрасте.



Эмоциональный шантаж / Фото Calabasas

Тотальный контроль

Начиная с 3 лет у ребенка появляется все больше потребности в личных границах. Даже если считаете, что без постоянного контроля с ребенком обязательно случится что-то плохое – попадет в плохую компанию, начнет курить и еще множество вариантов беды. Помнить, лишая маленького человека личного пространства добьетесь лишь того, что он научится лучше скрывать свою жизнь.

Ложь и манипуляции

Обман во благо – таким тезисом руководствуется токсическое мама, обманывая ребенка. Все начинается с малого – перед посещением на прививку сказать "врач только послушает", оставляя в саду, пообещать забрать до сна и не сделать этого. Примеров может быть бесконечное количество и все это воспитывает в ребенке глобальное недоверие к миру.



Манипуляции / Фото Freepik

Попытки реализовать собственные амбиции

Ребенок, это не вы. И не ваша часть, собственность, чистый лист и прочее. Это человек и личность, которая, кстати, может кардинально отличаться от своих родителей, не только темпераментом, но и стремлениями, и восприятием мира и себя в нем.

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Если мама мечтала стать моделью или актрисой, а дочь интересуется математикой или спортом, то включается мама с "неразумное дитя", которое "не понимает своего счастья". Будет ли счастлив ребенок, воплотив мамины несбывшиеся мечты и отказавшись от собственных? В подавляющем большинстве случаев – нет.