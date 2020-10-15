Личность преподавателя и способности: на что обращать внимание при выборе кружка для ребенка
Все родители мечтают, чтобы ребенок развивал свои таланты и был образованным. Для этого нужно правильно выбирать секции, которые будут их только совершенствовать.
► Определить способности ребенка
Родителям стоит отвести ребенка к психологу, который определит его способности на уровне психотипа. Он может отлично рисовать, но быть гиперактивным, поэтому ему нужно проявлять свои лидерские способности именно в активных физических видах спорта. Об этом психолог Елена Рыхальская рассказала изданию tochka.net.
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► Ребенок – это не ты
Не нужно реализовать свои несбывшиеся мечты за ребенка. Если вы когда-то не смогли танцевать или хотели рисовать, но не было художественной школы поблизости, то не нужно отдавать в такие кружки своего ребенка.
Интересы детей / Фото Pinterest
► Уважай своего ребенка
Нужно уважать мнение ребенка и прислушиваться к нему. Что он говорит о занятиях, преподавателях, детях. Однако не давать полное право выбора, ведь ребенок еще не способен принимать взвешенные решения.
► Должен быть стержень у родителей
Родители должны принимать последнее решение, ведь дети часто находятся под влиянием. Например, "подружка пошла на плавание и я пойду". Кроме того, если ребенок однажды пришел и сказал, что не хочет больше ходить на секцию, то стоит обязательно дать последний шанс – месяц или два. У детей просто бывает плохое настроение. Также не стоит забывать об адаптационном периоде.
► Не распылять время и силы
Если родителям и ребенку очень хочется ходить в несколько различных кружков – пожалуйста. Но важно помнить, что основные усилия на что-то одно, исходя из способностей, а остальные уже по желанию и времени.
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► Смотреть на личность преподавателя
Перед избранием кружка, нужно смотреть на личность учителя. От этого зависит 90%, будет ли ребенку это интересно.