Даже самые крепкие отношения могут иметь кризисный период. Это происходит постепенно и иногда может быть не таким очевидным состоянием для партнеров. Также психологи выделяют не только кризисное, но и предкризисное состояние отношений, тогда изменения минимальны, а возможность исправить ситуацию остается высокой. Главное – вовремя понять о поступлении проблем и принять соответствующие меры.

Термин "кризис" означает резкий перелом в любом процессе, а также тяжелое, трудное положение. Если рассматривать это слово в плоскости отношений, то перелома как такового может и не быть, потому что часто пара может и не осознавать, что находится в кризисе. Об этом в своем блоге рассказал психолог Дмитрий Карпачев.

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Какие кризисные периоды проходят пары

• После влюбленности. Когда романтический период приходит, люди начинают узнавать друг друга по-настоящему. Для кого-то это могут быть приятные открытия, а другой может искренне удивляться "где были мои глаза?". Первый кризисный этап характеризуется эмоциональными подъемами и спадами. Пара пытается привыкнуть к новой действительности и научиться сосуществовать друг с другом.

• Возвращение в реальность. Это время снижение гормональных всплесков, спровоцированных чувством влюбленности. Чувствуется какая-то приземленность, появляются первые претензии друг к другу. Во втором кризисном периоде у пары случается первая масштабная ссора.

• Исследование друг друга. В рамках этого кризисного периода наблюдается охлаждение эмоций. Пара уже четко понимает, что прежней романтики нет, приходится искать что-то еще.

Как правило, этап исследований начинается через 1 – 2 года совместного проживания. Партнеры пристально рассматривают друг друга, пытаясь найти точки соприкосновения.

• Движение навстречу. Это первая ступенька к достижению устойчивого взаимопонимания между двумя людьми. Однако кризисным этот период называется зря. Движение навстречу друг другу оправданы только при взаимной инициативе. Если в этом заинтересован только один из партнеров, а второй просто плывет по течению – ссор не избежать.

• Взаимопомощь. В это время устанавливается равновесие в отношениях пары. Партнеры уже хорошо знают друг друга, мирятся с недостатками, больше понимают мотивы и особенности характера своего визави.



Отношения / Фото Relationships Unscripted

Опасность кризиса в этот период основана на том, что муж с женой уже слишком хорошо знают друг друга – больные места, факты из прошлого, слабости. Поэтому могут в порыве гнева сделать удар ниже пояса.

• Гармония. На этом этапе у пары возникает желание или прожить всю жизнь вместе, или разорвать этот брак. Несмотря на то, что отношения двух людей вышли на новый уровень, не стоит думать, что это навсегда. Даже если между людьми царит гармония, никто не застрахован от вмешательства извне. Например, изменения условий жизни, непредвиденные проблемы. Пройдет ли союз проверку на прочность – это вопрос.

Симптомы кризиса в отношениях и как с ними бороться

Отсутствие времени на себя

Если человек постоянно занят работой, бытом, рутинными делами, у него не остается времени на свои увлечения, хобби, уход за собой.



Уход за собой / Фото Stylecraze

В такой ситуации долго находиться нельзя, иначе накопленное раздражение и усталость неизбежно "взорвется" на близких. Обязательно находите время на маленькие радости, отдыхайте, занимайтесь любимыми делами, чтобы чувствовать полноту и гармонию жизни.

Отсутствие желания заботиться друг о друге

Может быть связано с проблемой выше – нехваткой времени или охлажденным отношением к партнеру. Однако именно желание заботиться друг о друге и отличает близких людей от чужих. Если на первый план выходит работа, быт и другие дела, а забота о жене отодвигается на второй план, стоит задуматься – что является приоритетом? Если ваша занятость не оставляет времени и сил на близких, нужно принять соответствующие меры и восстановить баланс.

Отсутствие общих интересов

Если в начале отношений было интересно проводить время вместе, то через несколько лет ситуация может измениться. Люди развиваются по-разному, они меняются под влиянием внутренних факторов и внешних условий. Вполне естественно, что их увлечение тоже трансформируются. Важно, чтобы пара сохраняла точки соприкосновения, которые помогут не потерять им интерес друг к другу. Это могут быть общие хобби, спорт, музыка, которая нравится обоим, – что угодно.

Нежелание нравиться друг другу

Самый яркий симптом глубокой неудовлетворенности отношениями. Если вам неважно, как на вас смотрит близкий человек, как выглядите в глазах, не хочется становиться лучше – кризиса не миновать.



Нежелание нравиться друг другу / Фото Freepik

В такой ситуации женщины испытывают глубокую неудовлетворенность, впадают в депрессию. А мужчины находят утешение – погружаются в компьютерных играх, приобщаются к алкоголю, заводят отношения на стороне. Чтобы этого не произошло, не ленитесь, находите время на уход за собой, будьте по-прежнему интересными, красивыми, приятными друг для друга.

Повышенная раздражительность партнеров

С раздражительным человеком невозможно даже просто общаться, не говоря уже о полноценных отношениях. Брак, в котором один из партнеров постоянно раздражен и ищет объект для зацепок, долго не просуществует. Чтобы избавиться от этого состояния, нужно убрать провокационный фактор. В этом может помочь глубокий анализ своей жизненной ситуации и, возможно, работа с психологом.

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Стремление все делать самому

Оно возникает из-за нежелания пары распределять семейные обязанности, делегировать дела и доверять друг другу. Ведь гораздо проще все сделать самому, чем объяснить другому. Так еще и результат может быть непредсказуемым. В любом случае нужно учиться договариваться и бороться со стремлением все контролировать.