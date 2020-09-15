Уговорить ребенка попробовать полезное блюдо иногда превращается в настоящий квест. А если еще и речь идет о завтраке, тогда это вообще "миссия невыполнима". Но креативная мамочка из Бельгии придумала способ, как поощрить своих потомков и заставить их завтракать.

Йоланда Стоккерманс – обычная бельгийская мама, которая со своим мужем воспитывает двух сыновей – Джека и Рассела. Мальчики всегда отказывались есть завтрак, спешно отправляясь в садик или школу. Однако креативная мамочка нашла способ изменить их привычки, передает 24 канал.

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Ежедневно женщина начинала утро с приготовления новых блюд. Однако обычная подача яичницы не заинтересовывала ее детей, поэтому Йоланда начала превращать блюда в кулинарные шедевры. Известные актеры, очаровательные животные или цветы – бельгийская мама превосходила все ожидания потомков.

После первых таких завтраков дети мотивировали женщину на создание собственного блога. Йоланда Стоккерманс прислушалась к советам потомков и теперь за ее страницей в инстаграме следят более 15 тысяч человек. Чуть ли не каждый день она презентует новые фото своих блюд, которые вызывают восторг и стимулируют и других мамочек к экспериментам на кухне.

"Для начала я заглядываю в холодильник, чтобы увидеть, какие ингредиенты у меня есть. Иногда я замечаю особый овощ или макароны, и придумываю что-то новое. Для окраски блюд я в основном использую овощи, томатный соус, натуральный пищевой краситель, соевый соус и специи. Поэтому все, что есть на тарелке, съедобно", – рассказала Йоланда.