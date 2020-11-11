Катрина Нити, которая является мамой троих детей, решила заключить контракт со своими детьми – 19-летним Хейденом, 18-летним Джошуа и 13-летней Оливией. Все для того, чтобы дети не сорили в комнатах.

Женщина вспомнила, что находила вилки, миски, бутылки с молоком, которые прятали дети. Об этом сообщило издание Mirror.

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Когда дети повзрослели, у них появились еще и телефоны. Они начали общаться с друзьями, вместо того, чтобы помогать по дому.

Последней каплей для появления контрактов, мать подтолкнул испорченный ковер за 1200 фунтов стерлингов – это более 37 773 гривен. Теперь дети обязаны соблюдать 10 правил по дому, иначе им грозит штраф.



Катрина Нити с дочкой / Фото Mirror

Хейден и Джошуа должны будут отдавать 5 фунтов стерлингов – примерно 157 гривен за каждое нарушение правил, а в Оливии могут забрать телефон на один день.

Условия договора матери с детьми:

Никакого макияжа в спальне. Не есть в спальне. В спальне можно пить только воду, а не соки или газированные напитки. Застилать кровать нужно ежедневно. Вся одежда нужно сложить или повесить. Грязную одежду положить в корзину для белья. Держать комнату в порядке. Выложить посуду из посудомоечной машины. Убрать обувь. Сумка не должна валяться.

Мальчики только учатся и не зарабатывают много, поэтому потеря 5 фунтов для них будет ощутимой.

Когда я впервые сказала им о контракте, они подумали что я шучу. Но я подумала, что единственный способ, достучаться – это денежное наказание или забирать телефон у Оливии,

– сообщила Катрина Нити.

Такой контракт оказался огромным успехом. Мать рассказала, что жесткие, но справедливые правила привели ее детей в форму и сейчас у нее есть всего 20 фунтов за нарушения.

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"Все мои дети подростки, поэтому, на мой взгляд, они все способны придерживаться простых правил", – сообщила Катрина Нити.