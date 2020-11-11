Контракт и штрафы: как креативная мама решила научить детей помогать по дому
Катрина Нити, которая является мамой троих детей, решила заключить контракт со своими детьми – 19-летним Хейденом, 18-летним Джошуа и 13-летней Оливией. Все для того, чтобы дети не сорили в комнатах.
Женщина вспомнила, что находила вилки, миски, бутылки с молоком, которые прятали дети. Об этом сообщило издание Mirror.
Интересно Костюм "Мертвой невесты" и пеленки: как женщины повторно используют свадебные платья – фото
Когда дети повзрослели, у них появились еще и телефоны. Они начали общаться с друзьями, вместо того, чтобы помогать по дому.
Последней каплей для появления контрактов, мать подтолкнул испорченный ковер за 1200 фунтов стерлингов – это более 37 773 гривен. Теперь дети обязаны соблюдать 10 правил по дому, иначе им грозит штраф.
Катрина Нити с дочкой / Фото Mirror
Хейден и Джошуа должны будут отдавать 5 фунтов стерлингов – примерно 157 гривен за каждое нарушение правил, а в Оливии могут забрать телефон на один день.
Условия договора матери с детьми:
- Никакого макияжа в спальне.
- Не есть в спальне.
- В спальне можно пить только воду, а не соки или газированные напитки.
- Застилать кровать нужно ежедневно.
- Вся одежда нужно сложить или повесить.
- Грязную одежду положить в корзину для белья.
- Держать комнату в порядке.
- Выложить посуду из посудомоечной машины.
- Убрать обувь.
- Сумка не должна валяться.
Мальчики только учатся и не зарабатывают много, поэтому потеря 5 фунтов для них будет ощутимой.
Когда я впервые сказала им о контракте, они подумали что я шучу. Но я подумала, что единственный способ, достучаться – это денежное наказание или забирать телефон у Оливии,
– сообщила Катрина Нити.
Такой контракт оказался огромным успехом. Мать рассказала, что жесткие, но справедливые правила привели ее детей в форму и сейчас у нее есть всего 20 фунтов за нарушения.
Читайте также От огромного автопарка к старой обезьянки: фотограф делает впечатляющие кадры детей с игрушками
"Все мои дети подростки, поэтому, на мой взгляд, они все способны придерживаться простых правил", – сообщила Катрина Нити.
Поделиться новостью