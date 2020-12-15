Между братьями и сестрами часто могут возникать конфликты. Поскольку детям необходимы внимание и любовь родителей, они начинают конкурировать за их одобрение.

Если один из детей постоянно получает внимание и признание родителей, второй при этом будет чувствовать себя обделенным. Часто именно это и становится причиной для соперничества. Сообщило издание Child develop.

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Дети хотят, чтобы их видели, слышали и учитывали мнение, отделяя от братьев и сестер. Хотят, чтобы родители воспринимали как отдельную личность и ценили его особенности.

Как преодолеть соперничество между детьми

► Отношение к детям разного возраста

Некоторые родители по-разному относятся к своим старших и младших детям. Преимущественно считают, что старший ребенок более ответственный, поэтому дают ему больше свободы действий. Младший в этот момент может чувствовать, что его ограничивают. Скорее всего, между детьми появится соперничество.



Соперничество между детьми / Фото Proactive Parenting

► Не навешивать на детей ярлыки

Если назовете одного ребенка умным, а другого клоуном, это приведет к тому, что второй ребенок будет чувствовать себя неполноценным. От этого возрастет конкуренция между детьми.

► Каждый ребенок должен чувствовать себя важным

У родителей не должно быть любимцев. Цените все уникальные качества каждого ребенка и говорите им об этом. Обязательно говорите детям, что у вас хватит любви для каждого из них.

► Не вмешиваться в споры между детьми

Не стоит становиться ни на чью сторону. Прежде всего следует признать, что у детей разные темпераменты. Поэтому лучше помочь им увидеть лучшие качества друг друга. Можно поговорить с детьми о том, что их отношения продлятся всю жизнь, поэтому им следует научиться уважать друг друга.

► Посредник в ссоре между детьми

Подскажите им, как можно решить проблему. Скажите, что, если они не найдут решения проблемы, их обоих ждет наказание. Такая позиция избавит от необходимости принять чью-либо сторону в споре.



Посредник в ссоре / Фото Ryde District Mums

► Личное пространство у каждого ребенка

Хорошо, если у каждого ребенка есть свои игрушки и место, где он может самостоятельно поиграть или отдохнуть. Уделяйте каждому ребенку отдельное время. Иногда детям нужно побыть наедине, что способствует развитию индивидуальных качеств. Когда дети снова будут играть вместе, они больше станут ценить особенности друг друга.

► Побуждайте детей заботиться друг о друге

Когда дети будут чувствовать привязанность друг к другу, они перестанут конфликтовать. Объясните им, что каждый член семьи – это часть команды, поэтому все должны действовать сообща.

► Находите себе время для отдыха

Попытки уладить конфликты между детьми изматывают морально и эмоционально. Если вы никак не можете справиться с этой проблемой, проконсультируйтесь с семейным психологом.

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Если соперничество между детьми выходит из-под контроля, если дети наносят друг другу физического вреда или унижают друг друга, стоит обратиться к психологу.