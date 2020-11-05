В коллективе дети учатся взаимодействовать друг с другом, находить общие темы и интересы. Однако иногда бывают ситуации, когда родителям приходится помогать малышам решать конфликтные ситуации.

Есть несколько вариантов того, какой выбор делают родители, в случае, когда ребенок рассказал им о конфликте. Об этом сообщил в своем блоге Дмитрий Карпачев.

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Активно участвуют в процессе разрешения

Плюсы:

Будете контролировать ситуацию.

Сможете из личного опыта дать совет.

Выберете модель поведения самостоятельно.

Оцените потенциальную опасность ситуации.

Минусы:

Ребенок не получит необходимый ему опыт в разрешении конфликтов.

Дети иначе реагируют на происходящее в жизни. Возможно, что взрослые уже достаточно испорченные или травмированы негативным опытом, чтобы объективно оценивать ситуацию. Невинные шалости, которые допустимы в детской среде, могут показаться вселенской подлостью.



Конфликты у детей / Фото Dine Magazine

Учат ребенка, как себя вести в конфликтах

Дать инструкции – более зрелая тактика. Научите ребенка отвечать обидчикам. Расскажете, что делать, чтобы погасить конфликт еще в начале. И как поступать, если конфликтные ситуации будут повторяться.

Плюсы:

Можно спрогнозировать результат и держать руку на пульсе.

Минусы:

Все та же вовлеченность взрослого в конфликт, но уже косвенная. Если ситуация повторится, ребенок не будет знать, как на нее реагировать, а пойдет к маме за советом.

Не вмешиваться в детские конфликты

Ребенок обижен, испуган, расстроен. Он обращается к вам, как к ближайшему для него человеку, за помощью. Вместо этого, вы говорите, например: "Ты уже взрослый, постарайся справиться самостоятельно".

Плюсы:

Самостоятельность и ответственность формируются именно в таких ситуациях. То есть в момент, когда родители могут вмешаться, но сознательно этого не делают, чтобы стимулировать ребенка действовать самостоятельно. Немного напоминает технику, когда ребенка учат плавать, толкнув в воду, – хочешь или нет, но придется выплыть.

Минусы:

Нет уверенности, что ребенок правильно справится с конфликтом. Также возникает риск, что, не заметив заинтересованности родителей в его проблеме, в следующий раз будет искать помощь везде, но не в семье.

Что делать родителям

Причины детских конфликтов, как и путей решения, может быть много. Однако есть универсальный совет, который актуальный практически для любой ситуации.

Не спешите с реакциями, пока полностью не разберетесь в ситуации. Если ребенок достаточно взрослый, стоит дать ему возможность справиться самостоятельно. При этом корректно и ненавязчиво предложить свою помощь. Сказать, что всегда готовы выслушать и помочь, защитить и утешить.



Реакция родителей на конфликты / Фото Frugal Mom Eh!

Однако это должны быть не просто слова. Сохраняя формальное невмешательство, родители должны владеть ситуацией, быть на связи с другими родителями, учителем, воспитателем, психологом.

Если будут установлены факты буллинга – немедленно обращаться в правоохранительные органы. Если ссора пустяковая – не драматизировать ситуацию.

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Нельзя не упомянуть о важности полезного примера. Если родители умеют контролировать свои эмоции и успешно избавляться от конфликтов, возникающих в семье или вне ее, то и ребенок вскоре овладеет искусством красивого выхода из подобных ситуаций. Это также сможет противостоять провокациям и не допустит превращения мелкой стычки в масштабную ссору.