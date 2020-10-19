В любых парах могут возникать маленькие или большие разногласия, что не является признаком серьезных проблем в отношениях. На самом деле ссоры, если делать это правильно, могут улучшить отношения.

• Говорить прямо

Часто в отношениях люди не говорят о том, что их беспокоит, выбирая косвенные способы выражения недовольства. Об этом сообщило издание Psycology Today.

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Например, один партнер может говорить с другим любезно, но вместе с этим иметь скрытую враждебность.

Также партнеры могут избегать обсуждения проблемы, переключая тему. Такие косвенные способы выражения гнева неконструктивные, потому что они не дают другому человеку представление того, как на это реагировать.

• Рассказать о своих чувствах без обвинений партнера

Заявления, которые "нападают" на характер партнера, могут разрушить отношения. Например, когда человек разочарован ревностью своей девушки, может сказать: "Ты абсолютно иррациональна!". Такими заявлениями он побуждает ее занять оборонительную позицию, а это может перечеркнуть дальнейший разговор.



Рассказать о чувствах без обвинений партнера / Фото Getty Images

Нужно сосредоточиться на собственных ощущениях, не обвинять партнера, описывать конкретное поведение, а не недостатки характера.

Например, можно сказать: "Меня раздражает, когда ты утверждаешь, что я флиртую с кем-то во время невинной беседы". Эта тактика прямая и не ставит под сомнение характер вашего партнера.

• Не говорить "никогда" или "всегда"

Когда решаете проблему, следует избегать обобщений о партнере. Например, такие утверждения: "Ты никогда не помогаешь с домашними делами", "Ты постоянно сидишь в своем мобильном телефоне" – они заставят партнера обороняться.

Вместо того чтобы побудить к обсуждению, эта стратегия заставит партнера начать генерировать примеры всех тех случаев, когда он действительно был полезным или внимательным.

• Избрание конкретной проблемы

Если предпочитаете конструктивное обсуждение, то нужно выбрать 1 проблему. Иногда пары склонны вовлекать несколько тем в одну дискуссию.

Это кажется очевидным, но разгар спора по одной проблемы может превратиться в обмен претензиями. Чем больше жалоб вы озвучите, тем меньше вероятность того, что вы их полностью обсудите и решите.



Избрание конкретной проблемы / Фото Getty Images

• Внимательно слушать партнера

Когда вы прерываете своего партнера или предполагаете, что знаете, о чем он думает – не даете ему возможности высказаться.

Даже если уверены, что знаете, что он собирается сказать, вы все равно можете ошибаться и партнер чувствует, что его не слушают.

• Автоматически не возражать на жалобы партнера

Когда критикуют, трудно не защищаться. Однако защита не решает проблем.

Например, пара, в которой возник спор из-за того, что жена хочет, чтобы мужчина больше помогал ей с домашними делами. Когда она предлагает мужу быстро убрать перед тем, как он выходит на работу, он говорит: "Да, это поможет, но у меня действительно нет времени утром".

Когда она предлагает ему выделить время на выходных, он говорит: "Но у нас обычно есть планы на выходные. И у меня есть работа, чтобы наверстать упущенное, так что это не сработает". Такое поведение показывает, что ее идеи и взгляды не имеют смысла.



Ссоры в парах / Фото Getty Images

Еще одно деструктивное защитное поведение – "перекрестные" жалобы, когда вы отвечаете на жалобу партнера своей собственной. Например, отвечая на "ты почти не убираешь в доме" словами "а ты помешан на чистоте".

• Важно выслушать партнера и обдумать то, что он скажет

Кроме того, что вы прислушаетесь к своему партнеру, нужно понять его взгляды. Те, кто понимают его точку зрения, реже сердятся при обсуждении конфликта.

• Не проявлять пренебрежения к партнеру

Из всего негативного, что вы можете сделать и сказать во время конфликта, худшим может быть презрение.

Презрительные замечания – это то, которое унижает партнера, включая сарказм и оскорбления. Также это может быть невербальное поведение – закатывания глаз или улыбка.

Презрение делает невозможным участие в реальной дискуссии и, скорее всего, вызовет у вашего партнера гнев, а не попытку решить проблему.

• Не поддаваться негативу

Трудно не отреагировать на плохое поведение партнера еще худшим поведением. Однако это желание только усилит конфликт. Так пары обмениваются все большим количеством обид и замечаний.

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• Знать, когда нужно сделать перерыв

Если видите, что ни вы, ни ваш партнер не придерживаетесь приведенных выше советов, то стоит сделать паузу в споре. Даже короткого перерыва на несколько глубоких вдохов может хватить, чтобы немного успокоиться.