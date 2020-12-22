Опубликованные научные исследования доказали, что у родителей есть любимчики среди детей. Мамы больше тянутся к дочери, а папы – к сыновьям.

Согласно с полученными научными данными родители не любят всех своих детей одинаково. О таких выводы сообщили в журнале Consumer Psychology.

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Во время исследования родителям поставили один вопрос: кому из детей они дадут деньги, если нужно будет выбрать только одного ребенка. Мамы считали, что дочерям, а папы – сыновьям.

Эксперимент проводились 4 раза в США и Индии. Такой выбор стран был для того, чтобы учитывать религиозные и культурные различия наций.



Любимцы родителей / Фото BW Education

Еще в одном эксперименте участникам было предоставлено лотерейный билет на розыгрыш школьных принадлежностей и родителям нужно было выбрать школьный рюкзак для мальчика или для девочки. Статистика показала, что матери выбирали билет с рюкзаком для девочки в 75% случаев, тогда как папы – для мальчика в 87% случаев.

Независимо от культуры или национальной принадлежности респондентов, результаты были практически одинаковы. Преимущества основываются на том, что родители, больше идентифицируют себя с детьми своего пола.

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Стоит отметить, несмотря на то, что поведение участников явно демонстрировала, что они имеют любимцев, в устном интервью более 90% из них заявили, что не делают различий между своими детьми.