Все родители мечтают сделать безупречные семейные фотографии, которые не только будут украшать альбомы, но и отправляться родственникам на праздники. Однако мемы "ожидания и реальность" иногда сбываются, а безупречные кадры превращаются в курьезные.

В инстаграме создали специальную страницу с названием Awkward Family Photos. Проект основал Майк Бендер, работавший сценаристом и писателем. Когда же киноиндустрия стремительно менялась, мужчина решил создать блог в сети, который бы приносил ему известность и возможность творческого самовыражения.

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Вдохновение пришло к Майку Бендеру, когда он приехал на уикенд к родителям. Его мама нашла курьезную подростковую фотографию и хотела ее повесить в рамку, чтобы развеселить гостей дома. Тогда мужчина и задумался, почему бы не сделать это в Интернете, чтобы люди из любого уголка мира могли присылать свои курьезные фотографии.

"Я подумал, что это отличная идея – запомнить этот неудобный момент. Поэтому я встретился со своим нынешним бизнес-партнером и другом Дугом Чернаком, с которым вырос в Нью-Джерси. Он рассказывал, что его дом был переполнен неуклюжими семейными фотографиями. И поэтому мы решили запустить вебсайт. Наша единственная надежда заключалась в том, что если мы разместим свои неуклюжие фото, то другие будут делать то же самое", – поделился Майк Бендер изданию Bored Panda.

И это удалось: с 2009 года мужчины опубликовали сотни фотографий, которые уже успели рассмешить сеть. Мы же подобрали самые курьезные, которые точно заставят вас улыбнуться.