Британец, который много лет назад переехал в Люксембург, еще тогда приобрел детям роман о Гарри Поттере. А уже в 2020 году, продав этот редкий экземпляр, он сможет оплатить обучение дочери.

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, после переезда в Люксембург искал книгу, по которой его дети могли бы изучать английский. Выбор пал на "Гарри Поттера". Об этом сообщили в аукционном доме Hansons.

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Как оказалось, это книга с самого первого издания романа, выпущенное тиражом в 500 экземпляров. Приблизительная оценка стоимости книги – 20 – 30 тысяч фунтов. При этом цена может вырасти до 50 тысяч фунтов за хорошее состояние книги.

"Настоящие первые издания – большая редкость. Было напечатано 500 экземпляров, 300 из них отправили в школы и библиотеки. Это супер редкость, так как это одна из 200 книг. Это настоящий "святой Грааль" для коллекционеров", – сообщил книжный эксперт аукционного дома Джим Спенсер.



Джим Спенсер с коллекционным изданием / Фото Hansons

Аукцион состоится 13 октября 2020 года, а полученные деньги мужчина планирует направить на погашение кредита, взятого на обучение дочери. Интересно, что таким образом он улучшит свою кредитную историю, поможет его дочери взять ипотеку на свой дом.