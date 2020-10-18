Обучение на дому, а не в школе не защищает ребенка от буллинг со стороны сверстников. Дистанционное образование также может спровоцировать травлю.

Например, включены веб-камеры во время урока позволяют понять, что не все живут в одинаковых условиях. Об этом сообщило издание Huffpost.

Важно Что делать, если вашего ребенка травят другие дети: советы родителям

Признаки того, что ребенок страдает от буллинга

► Изменилось время использования смартфона

Если заметили, что ребенок проводит с гаджетами больше или меньше времени, чем обычно – это может быть одним из признаков издевательств.

Например, ребенок может проводить в сети очень много времени, чтобы отслеживать, что публикует тот, кто запугивает и как реагируют сверстники. Или наоборот, перестать использовать гаджет, чтобы избежать издевательств.

► Ребенок более раздражен или замкнут после использования смартфонов

Эпизодическое изменение настроения не является необычным, особенно для подростков. Но если они происходят после того, как ребенок провел время в сети, может свидетельствовать о каких-то проблемах.

Ребенок может проявлять гнев, грусть, разочарование, беспокойство или делать вид счастья, чтобы скрыть свои проблемы.

► Ребенок становится более осторожным при использовании гаджета

Это может проявляться в том, что ребенок выходит из комнаты, чтобы воспользоваться телефоном, выключает вкладки, когда вы проходите мимо или избегает разговоров о том, что делает на компьютере.

► Ребенок вспоминает, что имеет проблемы

Если ваш ребенок откроется вам, он может не называть свои проблемы "кибер издевательством" или "буллингом". Зато отметить, что имеет дело со сверстниками, троллингом или какой драмой.

К теме Что делать учителю, если ученик столкнулся с онлайн-буллингом или секстингом в интернете

► Изменились повседневные привычки

Проблемы со сверстниками могут привести к проблемам с физическим и эмоциональным самочувствием. Например, ребенок может испытывать страх или тревогу, чувство отчужденности, проблемы со сном, низкую самооценку.

Также могут быть изменения в пищевых привычках, боли в голове и животе, повышенная раздражительность.