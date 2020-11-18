Кенни Деусс – это папа из Бельгии, который имеет 2-летний стаж. Мужчина благодаря забавными и ироничным фото показывает ситуации, когда воспитание и отношение отца к ребенку оставляет желать лучшего.

Мужчина и его любимая жена постоянно относились с юмором к своим отношениям. Этот подход они применили и в воспитании дочери. Об этом сообщило издание Bored Panda.

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Шутки Кенни начал придумывать, когда супруги стали по очереди присматривать за ребенком. Мужчина оставался один с дочкой, а его жена часто звонила, интересуясь, все ли у них в порядке. После десятка звонков в день отец решил дать такой ответ, чтобы не осталось больше никаких вопросов.

Благодаря фотоаппарату и Photoshop, мужчина наглядно показал, чем занимается их дочь. Своими кадрами он шокировал жену.

После получения фото моей жене нужно было время, чтобы осознать, что происходит. Поняв все, она и ее коллеги стали с нетерпением ждать новых фото,

– рассказал Кенни Деусс.

Папа отметил, что дочь спокойный и счастливый ребенок. Она всегда улыбается, пытается рассмешить всех вокруг.

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"Кенни – замечательный отец. Он очень любит нашу дочь, во всем помогает мне. Без всяких усилий готовит ей, убирает за ней, учит. Вижу, что все заботы для него – большое удовольствие", – добавила жена Кенни Деусса.

Смотрите фото, которые делал отец в фоторедакторе: