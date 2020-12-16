Уже давно смартфоны превратились в часть повседневной жизни человека. Именно поэтому у родителей возникает вопрос: в каком возрасте гаджет можно внедрять в обыденность ребенка.

Многие программы, которые устанавливаются на смартфоны, имеют требования к возрасту. Среди них Facebook и Instagram, что рассчитаны для людей, которые достигли 13 лет. Об этом сообщило издание The HuffPost.

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Считается, что это лучший возраст, когда можно в жизнь привлекать смартфоны и различные программы. Однако дети хотят иметь гаджеты гораздо раньше.

Джилл Мерфи является вице-президентом и главным редактором журнала Common Sense Media, который пишет о развлечениях для семейного досуга, считает, что семьи будут иметь разные ответы на вопрос: когда давать ребенку смартфон.

Это зависит от того, что происходит в вашей семье. Вы можете быть одиноким отцом и работать днем, когда ваш ребенок выходит из школы. Вы можете подключиться к смартфону и знать, что он идет домой,

– отметила Джилл Мерфи.

Роль технологий

Сада Маллади основатель и исполнительный директор компании Vimana – системы, которая помогает родителям следить за поведением детей в интернете. Он считает, что есть 3 функции – образование, развлечения и общения.

По его мнению, родители, которые пытаются выяснить, когда нужно дать ребенку гаджет, должны спросить себя: "Какую роль это устройство должно играть в жизни ребенка?". В зависимости от того, какой ответ вы дадите, будет отличаться возраст.

Правила поведения

Исполнительный директор Международного детского медиацентра и автор книги "Верхушка цифровых устройств: как сделать вашего ребенка еще более умным, грамотным и эмоционально интеллектуальным" Николь Дрейске призывает семьи к заключению своеобразного договора, содержащий правила поведения со смартфоном. Она отметила, что при этом важно разговаривать максимально приветливо.



Дети и смартфон / Фото Noobie

"Мы так эмоционально обеспокоены гаджетами и временем, которое за ними проводят дети, что часто используем такой тон, который не поощряет детей доверять нам", – добавила Дрейске.

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Джилл Мерфи отметила, что с целью предотвращения возникновения недоразумений также нужно предусмотреть, как дети должны вести себя, если их телефон вне сети или разрядился.