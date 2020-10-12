Не стоит врать партнеру об измене, отсутствие чувств или в отношении вещей, которые категорически не нравятся. Однако бывают ситуации, когда лучше или промолчать, или немного украсить.

"Я разочарование года!"

У всех бывают факапы. И главная задача в этом случае – поддержать парня в любой ситуации. Даже в той, когда понимаешь, что проблема масштабная, а как ее решать, непонятно. Об этом сообщили в издании Cosmo.

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Человек хочет чувствовать, что не разочаровал тебя. И пусть при этом он разочаровал хоть полмира. Поэтому, что бы ни случилось, старайся быть как можно деликатнее и ни в коем случае не унижай его.

"А тебе Макс ничего не говорил?"

Умение хранить секреты окружающих – очень важная черта для любого человека. И в отношениях она тоже работает.

Не стоит делиться с парнем всеми тайными проблемами близких, сплетнями на работе или секретами, которые тебе доверяют его друзья. Что же тогда ответить? Отшутиться фразой: "А должен?".

"Ты же не против, что приедет мама?"

Какими бы ни были его родственники, от этого они не исчезнут. Конечно, любить их и ездить к ним на все праздники ты не обязана. Но и открыто говорить, что терпеть не можешь маму или тетю парня – тоже не вариант.

Это может как отпугнуть парня, так и показать, что тебе абсолютно безразлично чувства любимого человека. Так что раз в пару месяцев ты не против, что приедет его мама.

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"Давай смотреть сериал вместе"

Вопрос даже не в самом сериале, а в том, что у вас наконец найдутся причины и время побыть вместе. Поэтому на совместный просмотр сериала однозначно нужно соглашаться. Лучше просто проспать все серии под боком любимого человека, чем его обидеть.