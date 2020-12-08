Люди часто отказываются от комфортной одежды, чтобы соответствовать модным тенденциям. Даже морозы не будут помехой. Однако родители должны хорошо подумать, стоит ли ради этого рисковать здоровьем детей.

Издание "Мой ребенок" составил список вещей, которые ни в коем случае не стоит покупать и надевать на ребенка.

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Меховые наушники

Меховые наушники выглядят довольно хорошо на ребенке, однако совершенно не греют и не предохраняют малыша от морозов.

Такой аксессуар может не только отморозить уши, но и переохладить голову, заболеть. Регулярное использование меховых наушников в мороз может привести к менингиту.



Меховые наушники / Фото Adobe Stock

Какая альтернатива? Есть очень много интересных шапок, которые придутся по душе ребенку и он не захочет снимать.

Перчатки без пальчиков

Когда еще нет сильных морозов, перчатки без пальчиков могут быть очень удобными. Однако, когда выпадает снег и падает температура, у ребенка появляется желание лепить снеговика и бросаться снежками. В таких перчатках он может получить обморожение рук.



Перчатки без пальчиков / Фото Pinterest

Поэтому на зиму обязательно выбирайте теплые вязаные перчатки, а для прогулок и игр в снегу подойдут специальные перчатки с мембраной, чтобы не промокали и позволяли коже дышать.

Обувь на танкетке

Обувь на прямой платформе и танкетке нашли свое проявление и в детском гардеробе. Такую модель можно приобрести, например, в виде весенних кроссовок. Однако зимняя обувь – категорически нет. В холодное время года ребенок должен чувствовать себя безопасно, но не скользко.



Зимняя обувь / Фото Viva Veltoro

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Рваные джинсы

Джинсы с коттона совсем не подходят в зимнее время. При низкой температуре на улице они становятся дубовыми и еще больше леденящие ноги. Если у них есть еще и дырки, через которые видны яркие колготы, то это вообще запрещено.



Рваные джинсы / Фото Desertcart

Для того чтобы ребенок не замерз и не заболел, стоит одевать его в утепленный зимний комбинезон и мембранные штаны. В такой одежде можно валяться в снегу, ползать, и даже спускаться на попе с зимней горки.