Подготовка к первому свиданию вызывает много волнений. Чтобы встреча прошла хорошо и без конфузов, следует помнить перечень тем, которые лучше не обсуждать.

Религия и политика

С точки зрения этикета эти 2 темы вообще нежелательно обсуждать с недостаточно близкими людьми. Об этом сообщило издание Elle.

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Тем более на первом свидании, если только вы не познакомились на факультете политологии, в предвыборном штабе или в дискуссионном клубе.

Деньги

Навязчивые расспросы о состоянии банковского счета и о размере зарплаты мало кому доставляют удовольствие. А на первом свидании они точно неуместны.

Красноречиво делиться информацией о собственных источниках дохода или жаловаться на то, как прыжки курсов валют пошатнули финансовое положение, тоже не стоит. Обсуждение денежных вопросов вряд ли придаст свиданию романтики.



Первое свидание / Фото Mantelligence

Отношения с бывшими

Чтобы первое свидание не превратилось в вечер воспоминаний и сожалений о прошлом, избегайте разговоров о бывших возлюбленных. Эту тему, если захотите, сможете обсудить, когда придет время.

Пока лучше сосредоточиться на вашем настоящем моменте, а не отвлекаться на призраков прошлого. Если же ваш визави будет с настойчивым интересом расспрашивать о неудачных романах, лучше мягко дать понять, что время откровенных бесед пока не пришло.

Здоровье

Разговорам о перенесенных болезнях и здоровье – место в кабинете врача, но отнюдь не на первом свидании.

Семейные проблемы

Даже если на первом свидании поняли, что это "ваш человек", которому хочется рассказать обо всем на свете, не спешите быть откровенными. Не стоит сразу делиться наболевшими переживаниями, связанными с жизнью вашей семьи, воспитанием детей и конфликтами с родственниками.

Если отношениям и правда суждено состояться, человек впоследствии непременно станет главным другом, советчиком и верным плечом, но навязывать ему эту роль при первой встрече определенно не стоит.



Не рассказывайте о семейных проблемах / Фото The Daily Meal

Глобальные планы на будущее

Вопрос в духе "Кем ты видишь себя через 5 лет?" или "Какие у тебя цели в жизни?" отлично впишутся в разговор, если вы являетесь представителем отдела кадров, а ваш собеседник – кандидат в сотрудники.

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Даже если перед вами мужчина вашей мечты, не требуйте от него немедленной декларации о намерениях. Как бы вам не хотелось выяснить степень серьезности намерений нового знакомого, дайте время и не торопите события.